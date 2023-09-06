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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مشوار بليغ حمدى الفنى فى أوبرا الإسكندرية.. غدا

بليغ حمدي
بليغ حمدي

تحيى دار الأوبرا المصرية ذكرى الموسيقار الراحل بليغ حمدى خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام فى الثامنة والنصف مساء غدا الخميس ، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية ".

ويتضمن البرنامج مختارات من أعمال العبقرى الراحل تستعرض مشواره الفنى منها قولوا لعين الشمس، تخونوه، على قد ما حبينا، زى العسل، بيقولو توبى، موعود، طاير يا هوا، ميتى اشوفك، العيون السود، حبيبتى من تكون، ألف ليلة وليلة وميدلى بليغ من إعداد قائد الحفل المايسترو علاء عبد السلام، وأداء وائل ابو الفتوح، محمد الخولى، أيمن مصطفى، السيد وهب الله، شمس إبراهيم، دعاء رجب، ولاء طلبة ومروة حمدى.

يشار إلى أن بليغ حمدى ولد في 7 أكتوبر عام 1931 وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ( معهد الموسيقي العربية حاليا) وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 اغانى بالاذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين واشتهر عام 1957 عندما قدم أول الحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه) ، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب منهم أم كلثوم ، وردة ، فايزة أحمد ، شادية ، نجاة ، صباح ، ميادة الحناوى ، عزيزة جلال ، على الحجار ، هانى شاكر ، محمد رشدى ، سميرة سعيد ولطيفة .

وتميزت الحانه بالبساطة والسهولة وتعددت القابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن ، توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركاً ثروة فنية من الالحان لجميع الألوان الغنائية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد واغاني الأطفال والابتهالات الدينية ومنها الحانه للشيخ سيد النقشبندى واشهرها مولاى .

دار الاوبرا المصرية الموسيقار الراحل بليغ حمدى المايسترو الدكتور علاء عبد السلام اوبرا الاسكندرية مسرح سيد درويش

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