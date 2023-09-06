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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفاة عامل بالكهرباء في منتجع سياحي بسفاجا وبدء التحقيقات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

توفي شخص بعد تعرضه لصعق كهربائي أثناء أداء عمله في أحد المنتجعات السياحية بمدينة سفاجا اليوم الأربعاء.

 الضحية يدعى شريف محمد عبد الله، يبلغ من العمر 39 عامًا وهو من محافظة الشرقية.

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا عاجلاً من غرفة عمليات النجدة حول وفاة العامل نتيجة صعق كهربائي في منتجع السياحي. تم نقل الضحية على الفور إلى إحدى المستشفيات الخاصة في مدينة الغردقة، ولكن جميع محاولات إسعافه باءت بالفشل وفارق الحياة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إبلاغ الجهات المعنية لبدء التحقيقات في الحادث. وفيما يتعلق بالمجني عليه، تبين أنه كان قد بدأ عمله في المنتجع منذ أيام قليلة فقط، وهو أب لأربعة أطفال يعولهم. 

يعكف الجهاز الأمني حالياً على التحقيق في هذا الحادث الأليم الذي خلف حزنًا كبيرًا في المنطقة، وستظل التفاصيل موضوعة تحت المتابعة حتى انتهاء التحقيقات.

وفاة عامل بالكهرباء منتجع سياحي سفاجا حادث كهربائي التحقيقات محافظة الشرقية

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