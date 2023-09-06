وزير الخارجية المغربي: القضية الفلسطينية كانت ولازالت على رأس أولويات العمل العربي

قال وزير الخارجية المغربي، في كلمته الافتتاحية لأعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب، بالقاهرة اليوم إن القضية الفلسطينية كانت ولازالت على رأس أولويات عملنا العربي المشترك في ظل الهجمات المتزايدة التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي ظل التأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

‏وأضاف أن المملكة المغربية لديها أمل كبير في استقرار الأوضاع في المنطقة العربية بالكامل سواء في سوريا واليمن والسودان وتغليب الحوار والمبادرات السلمية بعيدا عن القوة والحلول العسكري، ونتمنى أن تكتمل فصول التسوية السياسية في ليبيا، مؤكدا أن الأشقاء الليبيين هم وحدهم القادرين على إيصال بلدهم إلى بر الأمان عبر تنظيم استحقاقات انتخابية سليمة وشفافة بعيدا عن التدخلات الأجنبية.