الزمالك يعزل اللاعبين وتحذير من دعم أي مرشح بالانتخابات

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تحذير نادي الزمالك للاعبين بعدم التدخل في امور الانتخابات ووجود قرارات بعقاب أي لاعب يظهر في أي دعايه انتخابيه لاي مرشح من المرشحين في الانتخابات المقرر ان تنعقد في اكتوبر المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الزمالك يعزل اللاعبين عن الأمور الانتخابية نهائياوتحذير بعقوبات على أي لاعب حال الظهور في أي دعاية انتخابية".



خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبه، صباح اليوم الأربعاء، على ملعب السكة الحديد؛ استعدادا لانطلاقالموسم الجديد ولمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ لتحفيزهم على بذل أقصىجهد، وشرح لهم البرنامج التدريبي المطلوب تنفيذه في المران.



وبدأ المران بفقرة بدنية تحت قيادة علاء رجب المعد البدني للفريق، وإشراف أعضاء الجهاز الفني للزمالك، تم خلالها علىرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعدادا للموسم الجديد.

وعقب الفقرة الفنية ركز الجهاز الفني على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الخططية والفنية وتم تقسيم اللاعبينلمجموعتين لخوض تقسيمة فنية قوية شهدت تطبيق بعض الجمل الفنية التي تم التدريب عليها.