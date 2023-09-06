رومانيا تعترف بالعثور على أجزاء لطائرة روسية فوق أراضيها

بعد إنكارها في البداية

أعلن وزير الدفاع الروماني أنجيل تيلفار ، اليوم الأربعاء، أن أجزاء من طائرة روسية بدون طيار سقطت على الأراضي الرومانية ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رومانية.

وقالت أوكرانيا يوم الاثنين إن طائرات روسية بدون طيار سقطت وتفجرت بأراضي رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وحدث سقوط الطائرة الروسية المسيرة، أثناء غارة جوية ليلية على ميناء أوكراني على الجانب الآخر من نهر الدانوب، لكن بوخارست (عاصمة رومانيا)نفت وقتها تعرض أراضيها للقصف أو سقوط شيئ بها.

وقال تيلفار، بحسب موقع هوت نيوز الروماني،وقناة أنتينا 3 الرومانية: "أؤكد أنه تم العثور على قطع قد تكون أجزاء لطائرة بدون طيار".

وأضاف أنه لم يتم إخلاء المنطقة لأنه لا يوجد ما يشير إلى أن الأجزاء تشكل تهديدا، بحسب ما أوردته رويترز.

ونفت وزارتا الدفاع والخارجية والرئيس الروماني يوهانيس كلاوس التقارير التي تفيد بتفجير الطائرات بدون طيار على الأراضي الرومانية، وقالواإن الهجمات الروسية لا تشكل تهديدًا مباشرًا للأراضي الرومانية.