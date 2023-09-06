رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات التصفية بكليات فرع الدَّرَّاسة

أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية لقطاع الجامعة بـ الدَّرَّاسة، شملت كليات: اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون؛ للاطمئنان على سير امتحانات التصفية.

وخلال الجولة التفقدية تحدث رئيس جامعة الأزهر، مع الطلاب وتابع وجود الإشراف الطبي خلال فترة الامتحان، وتأكد من وجود أستاذ المادة داخل اللجان بين الطلاب؛ للرد على أي استفسارات حول أسئلة الامتحانات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور حامد أبو طالب، عضو مجمع البحوث، والدكتور صلاح عاشور، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور حمدي الهدهد، مدير وحدة ضمان الجودة بكلية اللغة العربية، والدكتور خالد سعيد، عميد كلية أصول الدين، والدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون، والدكتور أبو بكر يحيى، وكيل كلية الشريعة والقانون لشئون التعليم والطلاب.

جدير بالذكر أن كليات: اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

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