حاول تترك بصمة حلوة في حياة كل إنسان.. كهربا يثير التساؤلات عبر انستجرام

شارك اللاعب محمود كهربا نجم الأهلي صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وكتب :"حاول أن تترك بصمة حلوة في حياة كل انسان يعرفك حتى ولو عرفك يوم واحد .. فربما غدا تصبح ذكرى حلوة النفس الشخصوتجوز عليك الرحمة اصنعو من الحب طريق - جميل ولا تصنعون من الكراهية جدار عازل بينكم و بين البشر:"

واقترب النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، من الإعلان عن صفقة هجومية أجنبية، في إطار تعزيز صفوف الفريقخلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



الأهلي يستهدف تعزيز هجومه

ويسعى النادي الأهلي جاهدًا لتعزيز خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك استجابةً لرغبة المدير الفنيللفريق السويسري مارسيل كولر، الذي يستعد لبداية الموسم الجديد.