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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحضور أولاده.. حفل زفاف رياض محرز للمرة الثانية | صور

رياض محرز
رياض محرز

تزوج الدولي الجزائري رياض محرز لاعب فريق أهلي جدة السعودي، من صديقته البريطانية تايلور وارد.
 

 عقد قران رياض محرز وتايلور وارد، بحضور العائلة والأصدقاء المقربين، تم عقد قران"قانونيًّا"، أول أمس الإثنين، في لندن بتواجد أطفالهم الثلاثة  الذين لفتوا أنظار جميع الحاضرين.

 

فاز فريق أهلي جدة، على ضيفه، الطائي، بهدفين دون مقابل، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي “دوريروشن”.

وعلى ملعب الأمير عبد الله الفيصل، واصل الأهلي انتصاراته بهدفين سجلهما الجزائري رياض محرز، والإيفواري فرانككيسي في الدقيقتين 39 و59.

انتصار الأهلي رفع رصيدهم لـ 12 نقطة في وصافة ترتيب الدوري السعودي بفارق الأهداف عن اتحاد جدة.
 

تشكيل أهلي جدة

وضم تشكيل أهلي جدة كلًا من:

 حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الوسط: بسام الحريجي - ميريح ديميرال - روجر إبانيز - إزجان أليوسكي

خط الوسط: محمد المجحد - فرانك كيسيه - سميحان النابت

خط الهجوم: رياض محرز - ألان سانت ماكسيمين - روبيرتو فيرمينو

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