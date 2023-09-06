استمرار التدريب الأسبوعي لمشروع «نتوحد من أجلهم» بنادي شدوان في الغردقة

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر " إدارة برامج التنمية الرياضية"، التدريب الأسبوعي لمشروع "نتوحد من أجلهم" والذي تنظمه المديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية" الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بوزارة الشباب والرياضة "مركز لتدريب أطفال التوحد" تحت عنوان "نتوحد من أجلهم" بنادى شدوان الرياضي التابع لإدارة شباب الغردقة.

يهدف المشروع إلى الاهتمام بأطفال التوحد والحرص على دمجهم بالمجتمع ورفع معنوياتهم وقدراتهم من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية والترويحية، حيث يقوم أطفال التوحد بممارسه الرياضة على أيدي مدربين متخصصين.

ينفذ المشروع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبتوجيهات الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وحسن خلف، وكيل الوزارة بالبحر الأحمر، وممدوح خليفة، وكيل المديرية لشئون الرياضة، وتحت إشراف موسي الرشيدي، مدير الإدارة العامة للرياضة.