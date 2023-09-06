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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية في مجموعة الغردقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، فعاليات التصفيات التمهيدية لدوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية والساحات الرياضية في  (خماسى كرة القدم)، تحت شعار "دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية"، من مدينة الغردقة،  والذى تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ( الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

 

وأكد حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر أن الدوري يهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وحث المجتمع على ممارسة الرياضة، ويأتي ذلك ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، والعمل على جعلها أسلوب حياة.

 

وأشار ممدوح خليفة، وكيل المديرية للرياضة، إلى أنه أقيمت مباريات الجولة الأولى  (مجموعة الغردقة) والتي تضم فرق (رد سي-  السقاله - مجاهد - شارع المدارس - شارع شيري - الزراعة - الشهر العقاري - المحترفين - الرحلات  - الميناء - حفر الباطن). 

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