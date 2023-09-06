"الحمد لله".. شوبير يوجه رسالة مؤثرة لـ تريزيجيه

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة إلى محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون سبور التركي بعد تعافيه من الإصابة.

وكتب "شوبير"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، “الحمد لله على سلامتك يا تريزيجية يعود لتدريبات طرابزون سبور بعد تعافيه من الإصابة”.

وكان الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، زف بشرى سارة لجماهير القلعة الحمراء بشأن صفقة مهاجم الفريق المنتظرة.

وأكد “شوبير”، في تصريحات عبر أثير “أون سبورت اف ام”، أن مصدرا في النادي أكد له أن هناك أنباءً سارة تنتظر جماهير الأهلي بشأن ضم مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية.