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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفير حياة كريمة.. محافظ الدقهلية يلتقي أحد المواطنين من ذوي القدرات بالمركز التكنولوجي|صور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

التقي الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أحد المواطنين من ذوي القدرات الخاصة من داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة لتلبية مطالبه، حيث استمع الي كافة مطالبه واحتياجاته، والتقي أيضاً عددًا من المواطنين ووجّه بسرعة حل مشاكلهم . 
وكلّف "المحافظ" الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف مساعدة شهرية وإقامة كشك علي أعلي مستوي مجهز بكافة البضائع بالتنسيق مع المحاسب حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة اجا. 
ووجه " مختار " بمتابعة حالته الاجتماعية والصحية أول بأول وتلبية كافة احتياجاته وتوفير حياة كريمة له من خلال توفير مصادر دخل ثابتة ورعاية صحية.
وأكد علي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي ذوي الهمم اهتماماً كبيراً والذين يعيشون عصرهم الذهبي في عهده والذي وجه بتلبية كافة احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم .


كما أكد "مختار " علي أننا نعمل في الجهاز التنفيذي بالمحافظة علي حل كافة مشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم من خلال المراكز التكنولوجية بكافة المراكز والمدن والاحياء بنطاق بالمحافظة .

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حياة كريمة رئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

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