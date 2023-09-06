تباطؤ ذوبان الجليد.. سر صادم في منطقة القطب الشمالي

يشهد العالم موجة كارثية من الاحترار وارتفاع درجات الحرارة بينما كشف فريق بحثي عن سبب تباطؤ ذوبان الجليد منذ عام 2007.

وأشارت مجلة لايف ساينس العلمية، إلى أنه اتضح للعلماء أن خاصية الغلاف الجوي في القطب الشمالي المعروفة باسم ثنائي القطب تلعب دورا رئيسيا في هذه العملية.

وهذه الخاصية منظومة تتألف من منطقتين للضغط؛ مرتفع فوق أوراسيا ومنخفض فوق أمريكا الشمالية، حيث تؤثر جذريًا بعملية احترار القطب الشمالي.

وقد ظهر أن هذه الخاصية تساعد على توغل الرياح الجنوبية الدافئة في المناطق الشمالية، ما يسرع من ذوبان الجليد.

وفي هذا الاطار، أظهرت المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية ومحطات الرصد الأرضية أن دورة ثنائي القطب تستمر 15 عاما، أي تقترب من مرحلة جديدة.

أما المرحلة الحالية التي بدأت عام 2007 فتتميز بارتفاع الضغط الجوي فوق المناطق الكندية من القطب الشمالي؛ حيث الرياح تهب باتجاه حركة عقارب الساعة، في حين مناطق الضغط المنخفض فوق منطقة سيبيريا القطبية فان الرياح تهب عكس اتجاه عقارب الساعة.