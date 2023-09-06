إيطاليا.. وزير الخارجية يؤكد أهمية الشراكة الإستراتيجية مع الصين

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في كلمة أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، إن الشراكة الاستراتيجية بين إيطاليا والصين ستكون أكثر أهمية من اتفاق ثنائي واحد، مثل مبادرة الحزام والطريق.

وتوجه تاياني إلى بكين في نهاية الأسبوع الماضي للقاء وزير الخارجية الصيني وانج يي.

وقال وانج في بيان عقب الاجتماع، إنه على الرغم من شكوك روما، فإن التعاون مع إيطاليا في إطار مبادرة الحزام والطريق التي تقودها بكين كان مثمراً.

وأكد تاياني مجدداً على أن مبادرة الحزام والطريق كانت "غير مرضية" فيما يتعلق بالتجارة والاستثمارات.