احترسوا واحذروا من زيت شعبي شائع بالاسواق

نشر الدكتور جهاد حرب هنيدي أخصائي الطب البديل علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشور تحذيري لمحبي استهلاك الزيت النباتي المستخرج من فول الصويا, الذي يستهلك بكميات كبيرة في مختلف دول العالم وأكثر دولة مستهلكة لزيت فول الصويا هي أمريكا, البرازيل, الصين والهند.



وقال هنيدي احترسوا واحذروا من زيت شعبي شائع استخدامه, ويمكن أن يدمر لكم إمعاءكم, مسببا" التهاب قولونات, قولون تقرحي, التوحد والأرق مع القلق.



جاء في دراسة من جامعة كاليفورنيا الأمريكية من أن الأطعمة المطبوخة بزيت من فول الصويا تسبب نقص بالفلورا النافعة وزيادة البكتيريا الضارة في الأمعاء, التي من شأنها أن تسبب التهاب قولون.



نحن نعرف بأن هناك بعض الأمراض المزمنة تأتينا بشكل متزايد نتيجة استهلاك الدهون الحيوانية المشبعة.



فان الإكثار من تناول زيت فول الصويا الذي يحتوي علي حمض اللينوليك الذي تؤثر كثرته سلبا" على فلورا الأمعاء وتعزز وجود البكتيريا الضارة(اشيريكية ألقولون)التي تضعف الفلورا النافعة وتقتلها مما تزيد من تسرب ونفوذ السموم للدم وانتشار العدوى, إصابة القولون بالالتهاب.



محاذير الإكثار من تناول زيت فول الصويا هي الإصابة بالسكري, القولون التقرحي في الأمعاء الغليظة كسؤ الامتصاص, الزهايمر, التوحد, القلق والإكتئاب, فقر الدم, أعراض عصبية كشدة الانغعال والنزق.

لذا أوصي وانبه الذين بعدم الإكثار من تناول زيت فول الصويا والاستعانة بزيت آخر فان التجار يعرفون منتجات مصادر زيوت فول الصويا.