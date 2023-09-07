احتراق 32 توك توك.. قرارات عاجل من النيابة بشأن حريق جراج حدائق القبة

قررت نيابة حدائق القبة الجزئية، انتداب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية لإجراء معاينة تصويرية لموقع احتراق جراج ونتج عنه احتراق 32 توك توك، وذلك لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء الحريق من عدمه.

ووكشفت معاين النيابة لموقع الحريق عن احتراق 32 مركبة توك توك، واحتراق بعض التندات التى يتوقف أسفلها المركبات، وإلتهام جزء كبير من محتويات الجراج الأخرى.

واستمعت النيابة لأقوال سايس الجراج الذي أكد ان النيران نشبت بشكل مفاجىء داخل الجراج دون أن يعلم مصدرها بالتحديد وزلا يتهم أحد في ذلك.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالحريق بعد الاتحفظ عليها لبيان أسباب إندلاع الحريق.

وكانت قد نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق التهم ٣٢ توك توك كانوا متوقفين داخل جراج بحدائق القبة بينما نجحت القوات في استخراج نحو ٧٠ أخرين دون خسائر .

‏تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في جراج تكاتك بدائرة قسم حدائق القبة، وعلي الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بخمس سيارات أطفاء إلى مكان البلاغ بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة وتمكنت القوات من محاصرة النيران قبل احتراق التكاتك الموجودة في الجراج .

‏وتبين من الفحص احتراق ٣٢ توكتوك بينما تم استخراج نحو ٧٠ توك توك دون خسائر ، ووجه اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة انتقال رجال المباحث لبيان ما إذا كان هناك شبهه جنائية من عدمه وكشف ملابسات الحريق وتولت النيابة التحقيق .