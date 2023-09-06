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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ غرفة نومها.. أول فيديو من منزل رجاء الجداوي في ذكرى ميلادها

غرفة نوم رجاء الجداوي
غرفة نوم رجاء الجداوي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، حيث إنها ولدت يوم 6 من شهر سبتمبر عام  1934.

وحرصت الإعلامية سهير جودة على زيارة منزل الراحلة رجاء الجداوي وتصوير غرفة نومها بصحبة ابنتها التى ظهرت فى الفيديو تشرح كل تفصيلة داخل غرفة النوم.

وظهر فى الفيديو الذى نشرته سهير جودة والذى امتدت لأكثر من ساعة منزل  الراحلة رجاء الجداوي وتحديدا غرفة نومها مع عرض كافة أكسسواراتها التى كانت تستخدمها وبعض الصور التى تجمعها بزوجها الراحل حسن مختار وأيضا صور لابنتها أميرة.

 

شاهد الفيديو 

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة رجاء الجداوي والتي توفيت بفيروس كورونا بعدما قضت 42 يوما فى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

رجاء الجداوى وتحية كاريوكا

وتحدثت رجاء الجداوى فى عدد من اللقاءات لها عن خالتها تحية كاريوكا قائلة : "خالتي بدوية محمد علي النيدانى الشهيرة بتحية كاريوكا هى التى ربتنى وكان عمرى 3 سنين وكان ذلك بسبب والدى الذى طلق والدتى بسبب تحية كاريوكا وعملها فى الفن وقررت خالتى ان تتبنانى وتتولى تربيتى انا وشقيقى فاروق خاصة أنها لم ترزق بأطفال.

رجاء الجداوي الفنانة الراحلة رجاء الجداوي سهير جودة

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