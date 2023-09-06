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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يفتتح النفق السفلي بالمحلة بعد تطويره .. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ النفق السفلي بحي ثان المحلة بعد انتهاء أعمال تطويره ورفع كفاءته في إطار خطة محافظة الغربية لتطوير المدينة والنهوض بها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

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حضر فعاليات الافتتاح عضوا مجلس النواب محمود الشامي وأحمد بلال.


وخلال الافتتاح وجه أهالي المحلة الشكر لمحافظ الغربية لاهتمامه بتطوير النفق والانتهاء منه في وقت قياسي والذي سيسهل حركة التنقل وسيخفف الكثافة المرورية داخل المدينة.


وأكد محافظ الغربية أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لتطوير مدينة المحلة الكبرى باعتبارها أحد قلاع الصناعة المصرية وأن المحلة الكبرى تشهد تنفيذ عدد من المشروعات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية من أجل عودة قلعة الصناعة الكبرى إلى عهدها المنشود.

وأشار رحمي أن مراحل تطوير النفق شملت فلاتر ترشيح وسحب للمياة الجوفية على جانبي النفق بطول شارع طلعت حرب ونظام عزل كامل لارضية وجوانب النفق معالجة بالبوليمر ومسلحة من الداخل بالبولى ايستر ذات كفاءة عالية ،وصب طبقات حماية من الخرسانة المسلحة اعلى وجوانب النفق ، بالضافة الى عمل طبقة عزل مائي إضافي ذو أساس اسمنتي لارضية وحوائط النفق كما تم عمل نظام صرف مطر كامل داخل النفق متصل بغرفة تجميع مركزي تعمل بها طرمبتين رفع واحدة تعمل والأخرى احتياطية وذلط بشكل اتوماتيكي ، تركيب ارضيات بازلتية سمك 10 سم لتحمل أعباء المرور ،ورصف كامل للطريق قبل وبعد النفق مع التشجير ووضع نظام لصرف مياه الأمطار .

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وأضاف رحمي أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل لمدينة المحلة الكبرى في كافة القطاعات بها بالتوازي مع أعمال التطوير والتحديث بمصانع شركة مصر للغزل والنسيج مشيرا إلى أن أعمال التطوير التي تشهدها المحافظة تعكس ملامح الجمهورية الجديدة، التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك بحضور المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، اللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة

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