رئيس جامعة طنطا يهنئ محمد العيسوي لفوزه بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب

هنأ رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، الدكتور محمد أحمد العيسوي الأستاذ بكلية العلوم بالجامعة، عقب فوزه بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب في دورتها (41) للعام الحالي عن حقل العلوم التكنولوجية والزراعية بموضوع "الأمن الغذائي" على مستوى الوطن العربي.

وقال رئيس الجامعة -في بيان اليوم الاثنين- إن الجامعة تفتخر بعلمائها الذين يحصدون الجوائز فى المنتديات العلمية الدولية، ما يعكس جودة البحث العلمي وتطوير منظومة البحث العلمي والنشر الدولي بالجامعة وتحفيز علمائها وباحثيها على الإبداع والابتكار وحصاد المزيد من الجوائز فى المنتديات العلمية المحلية والدولية.

يذكر أن جائزة مؤسسة عبد الحميد شومان للباحثين العرب هي أول جائزة عربية، تعنى بالبحث العلمي في جميع أنحاء الوطن العربي وتحتفي بالباحثين العرب منذ انطلاقها في العام 1982، وتُمنح تقديراً لنتاج علمي متميز عالميًا يؤدي نشره إلى زيادة المعرفة العلمية والتطبيقية في حقول العلوم والتكنولوجيا المختلفة والإسهام في حل المشكلات التي تواجه العالم اليوم، إضافة إلى التميز في أنشطة ومخرجات التدريس وخدمة المجتمعات في العالم، وقد تنافس على الجائزة هذا العام 505 باحثين ، وفاز في مجالاتها المختلفة (13) باحثاً وباحثة من مختلف الجنسيات العربية.