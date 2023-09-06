عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابنة أسامة أنور عكاشة: الإسكندراني استكمال لرحلة بحث والدي في الهوية المصرية

صدى البلد

رفضت الإعلامية نسرين أسامة أنور عكاشة التعليق على ما ردده البعض حول فيلم الاسكندراني قائلة أنها لا تعلق على مثل هذه الأمور والاكيد ان الوحيد الذي حصل على موافقة الأسرة وحقوق تنفيذ وإنتاج فيلم الإسكندراني هو المخرج الكبير خالد يوسف. 
وحول اختيار يوسف للفيلم قالت انه كان قد قرأ عنه وهاتفها وطلب منها الحصول على حقوق العمل ووافقت وهو ما تحقق بالفعل. 

محمود حافظ يتعاقد على الإسكندراني


وأضافت انه يوجد سيناريو بالفعل كتبه والدها الراحل الكبير أسامة أنور عكاشة ولكن خالد يوسف سيضع رؤيته وسيتم تحديث لزمن احداث العمل لتواكب الزمن الجاري. 
وعن العمل قالت انه سيكون استمرار لرحلة والدها في البحث في الهوية المصرية كما اعتاد في اعماله ورحلة خالد أيضا في نفس التوجه. وكان خالد يوسف قد عبر لها عن سعادته بالذهاب في رحلة درامية جديدة في عالم من صناعة ابيها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في شقة العيله|طالب ثانوي يقيم علاقة مع زميلته بمدرسة آخري

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية مرتضى منصور ضد أحمد عبد الملك

الموضوع انتهى | قرار رسمي من ليفربول بشأن رحيل محمد صلاح

وحشتوني .. تعليق مثير من مرتضى منصور حول حقيقة عودته لنادي الزمالك

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023 |رسميا

بيرسي تاو يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبله مع الأهلي

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور في نادي الزمالك

ترشيحاتنا

آية إبطال السحر والعين والحسد .. 7 سور ودعاء لفك أشدها

لأول مرة .. أمريكا تقدم ذخائر اليورانيوم المنضب لأوكرانيا

جمال علام يشهد التدريب الختامي للمنتخب الأوليمبي استعدادا لودية روسيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 7 سبتمبر 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

بـ 130 ألف جنيه فقط.. سعر أرخص سيارة سيدان موديل 2017

أحد علماء الأزهر الشريف: المُحلّل «زنا» وكبيرة من الكبائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقي أحلم بالفوز|كيف يرى مدرب اتحاد العاصمة مواجهة الأهلي.. ومصير إذاعة المباراة بعد أزمة بي إن سبورتس؟

احترسوا واحذروا من زيت شعبي شائع بالاسواق

رجل أعمال يعرض مبلغًا ضخمًا لبقائه.. تصاعد الإثارة في العرض السعودي لنجم الزمالك

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمرين جديد |شاهد

فيديو

فيضانات إسطنبول الكارثية .. الكشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية | فيديوجراف

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ