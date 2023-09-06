ابنة أسامة أنور عكاشة: الإسكندراني استكمال لرحلة بحث والدي في الهوية المصرية

رفضت الإعلامية نسرين أسامة أنور عكاشة التعليق على ما ردده البعض حول فيلم الاسكندراني قائلة أنها لا تعلق على مثل هذه الأمور والاكيد ان الوحيد الذي حصل على موافقة الأسرة وحقوق تنفيذ وإنتاج فيلم الإسكندراني هو المخرج الكبير خالد يوسف.

وحول اختيار يوسف للفيلم قالت انه كان قد قرأ عنه وهاتفها وطلب منها الحصول على حقوق العمل ووافقت وهو ما تحقق بالفعل.



وأضافت انه يوجد سيناريو بالفعل كتبه والدها الراحل الكبير أسامة أنور عكاشة ولكن خالد يوسف سيضع رؤيته وسيتم تحديث لزمن احداث العمل لتواكب الزمن الجاري.

وعن العمل قالت انه سيكون استمرار لرحلة والدها في البحث في الهوية المصرية كما اعتاد في اعماله ورحلة خالد أيضا في نفس التوجه. وكان خالد يوسف قد عبر لها عن سعادته بالذهاب في رحلة درامية جديدة في عالم من صناعة ابيها.