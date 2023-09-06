محمود حافظ يتعاقد على الإسكندراني

أعلن الفنان محمود حافظ عن تعاقده على المشاركة في فيلم الإسكندراني ونشر صورة له عبر فيسبوك مع المخرج خالد يوسف.

وكتب "حافظ": تم بفضل الله التعاقد معى فى فيلم الاسكندرانى تأليف الراحل الأستاذ أسامة انور عكاشة إخراج الاستاذ خالد يوسف".

وقع الفنان أحمد العوضي على بطولة فيلم الإسكندراني مع المخرج خالد يوسف.

وفي أول تعليق له نشر أحمد العوضي، صورة له من التعاقد عبر فيسبوك وكتب:"بسم الله توكلنا علي الله.. تم التعاقد علي فيلم الاسكندراني، تأليف استاذ الأجيال.. أسامة أنور عكاشة، للمخرج الكبير خالد يوسف، ان شاء الله فيلم يليق بكل اخواتي.

وكان قد شارك الفنان أحمد العوضي متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر العوضي في الصورة من داخل سيارته، وعلق: التيشيرت أصفر، بس وعهد الله القلب ابيض.



أنقذ الفنان أحمد العوضي 4 أشخاص من الغرق دخل إحدى قرى الساحل الشمالي بعد تعرضهم لسحب البحر، ومن خلال تقرير عرضته فضائية العربية نستعرض لكم أبرز التفاصيل.



العوضي ينقذ 4 أشخاص من الغرق



كشفت صحف محلية عن مصادر في القري السياحية التي شهدت الحادث أن شابين وفتاتين تجاوزوا خط الأمان المرسوم في البحر وكان العوضي يجلس على الشاطئ إلى جوار زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز عندما استغاث أحد الشباب لإنقاذهم.

وتحرك العوضي سريعًا وبدأ في مساعدتهم وأنقذ أحد الشبان وسارع لإنقاذ الباقين بمشاركة حراس الشاطئ، حيث لاقى فعل العوضي استحسان وإعجاب المصطافين على الشاطئ، وعبرت أسر الشباب عن شكرهم للفنان المصري.