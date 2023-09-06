عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود حافظ يتعاقد على الإسكندراني

صدى البلد

أعلن الفنان محمود حافظ  عن تعاقده على المشاركة في فيلم الإسكندراني ونشر صورة له عبر فيسبوك مع المخرج خالد يوسف. 

وكتب "حافظ": تم بفضل الله التعاقد معى فى فيلم الاسكندرانى تأليف الراحل الأستاذ أسامة انور عكاشة إخراج الاستاذ خالد يوسف".

وقع الفنان أحمد العوضي على بطولة فيلم الإسكندراني مع المخرج خالد يوسف.

وفي أول تعليق له نشر أحمد العوضي، صورة له من التعاقد عبر فيسبوك وكتب:"بسم الله توكلنا علي الله.. تم التعاقد علي فيلم الاسكندراني، تأليف استاذ الأجيال.. أسامة أنور عكاشة، للمخرج الكبير خالد يوسف، ان شاء الله فيلم يليق بكل اخواتي.

وكان قد شارك الفنان أحمد العوضي متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر العوضي في الصورة من داخل سيارته، وعلق: التيشيرت أصفر، بس وعهد الله القلب ابيض.

بطل فيلم Ferrari يكشف سبب منعه من قيادة سيارات فيراري | شاهد

الإسكندرية السينمائي يعلن نتيجة استفتاء أهم 100 فيلم غنائي


أنقذ الفنان أحمد العوضي 4 أشخاص من الغرق دخل إحدى قرى الساحل الشمالي  بعد تعرضهم لسحب البحر، ومن خلال تقرير عرضته فضائية العربية نستعرض لكم أبرز التفاصيل.
 

العوضي ينقذ 4 أشخاص من الغرق

كشفت صحف محلية عن مصادر في القري السياحية التي شهدت الحادث أن شابين وفتاتين تجاوزوا خط الأمان المرسوم في البحر وكان العوضي يجلس على الشاطئ إلى جوار زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز عندما استغاث أحد الشباب لإنقاذهم.

وتحرك العوضي سريعًا وبدأ في مساعدتهم وأنقذ أحد الشبان وسارع لإنقاذ الباقين بمشاركة حراس الشاطئ، حيث لاقى فعل العوضي استحسان وإعجاب المصطافين على الشاطئ، وعبرت أسر الشباب عن شكرهم للفنان المصري.

التواصل الاجتماعي أسامة أنور عكاشة الساحل الشمالي الفنان احمد العوضي الفنان محمود حافظ الفنانة ياسمين عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

قرار عاجل من النيابة بخصوص عقار حدائق القبة المنهار| صور

ضربة الموسم.. العربية: الأهلي يستعد لخطف صفقة جديدة من بيراميدز الأيام المقبلة

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

64 مليون مواطن| وقف جميع خدمات البطافات التموينية على موقع دعم مصر.. الأسباب والتفاصيل

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

هزيمة جديدة للفيروس.. موديرنا تعلن نجاح لقاحها المطور ضد متغير BA.2.86

موضوعات متعلقة

ريهام عبد الحكيم ونجوم الأوبرا في أنغام خالدة على المسرح الكبير

أخبار الفن.. ليلة إضافية لـ أنغام بالكويت بعد نفاد تذاكر الحفل الأول.. أول تعليق من أحمد العوضي بعد تعاقده على بطولة الإسكندراني

محمد محسن يطرب جمهور القلعة بـ زي أغاني زمان

عبير نعمة تفتتح حفلها في محكى القلعة بـ وينك

الإسكندرية السينمائي يعلن نتيجة استفتاء أهم 100 فيلم غنائي

تفاصيل حفل لينا شاماميان في محكى القلعة

استمرار عرض فيلم نزوح في سينما زاوية

تفاصيل حفل عمر خير في ختام محكى القلعة

ترشيحاتنا

السياحة: 294 منشأة فندقية ومركز غوص ويخوت سفاري تحصد شهادات الاستدامة البيئية

العظمى 47 درجة| أصعب 72 ساعة في سبتمبر.. وهذه المحافظات الأكثر حرارة

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. بشرى لطلاب الثانوية العامة بالدور الثاني

اختر منها.. 5 سيارات مستعملة أوتوماتيك بـ 450 ألف جنيه | صور

الصحفيين تنظم برنامجًا ثقافيا حافلا للأطفال أبناء زملاء المهنة | صور

تباطؤ ذوبان الجليد.. سر صادم في منطقة القطب الشمالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور آثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

مش بيهبط.. أرخص مضاد حيوي يمتلك فوائد خارقة للجسم| اكتشفه

بسلاسل من الأموال.. نقطة عم وابنه الصغير للعروسين تلفت الانتباه

انطلاق المؤتمر الصحفي لفيلم ORIGIN للمخرجة آفا دوفيرناي| صور

فيديو

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

الكاف يفسخ تعاقده مع «بي إن سبورتس».. حتشوف ماتش الأهلي فين|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ