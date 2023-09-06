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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بطل فيلم Ferrari يكشف سبب منعه من قيادة سيارات فيراري | شاهد

بطل فيلم Ferrari
بطل فيلم Ferrari يكشف سبب منعه من قيادة سيارات فيراري

يلعب الممثل آدم درايفر دور مؤسس شركة فيراري التي تعمل في تصنيع السيارات، وجسد شخصية إنزو فيراري ، وذلك في فيلم جديد يسمي " Ferrari"، والذي يحكي قصة شركة صناعة السيارات العالمية فيراري.

 بطل فيلم Ferrari يكشف سبب منعه من قيادة سيارات فيراري

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 بطل فيلم Ferrari يكشف سبب منعه من قيادة سيارات فيراري

ونوه درايفر الذى يصل سنه إلى 39 عاما، وهو في في مهرجان البندقية السينمائي، قائلا "إن الإنتاج لن يسمح له بقيادة السيارات في فيلم  " Ferrari" وذلك بسبب ارتفاع أسعارها ، وبسبب التأمين عليها، وهو ما منعني حتي الآن من قيادة أي سيارة فيراري بداخل الفيلم أو أثناء التصوير ".

- سبب عدم قيادة سيارات فيراري

 بطل فيلم Ferrari يكشف سبب منعه من قيادة سيارات فيراري

ووضح قائلا: " إن المنتجين هم سبب منعي من قيادة سيارات فيراري لأنهم لا يريدون مني أن ألمس السيارات بسبب تكلفتها الباهظة، إلا أننا في مرحلة ما قبل الإنتاج كنا نتسابق بسيارات فيراري حديثة، لكن من الواضع أنهم لم يستطيعوا تحمل تكلفة السيارات الفيراري القديمة، بسبب ارتفاع ثمنها ".

 بطل فيلم Ferrari يكشف سبب منعه من قيادة سيارات فيراري

آدم درايفر يظهر في شخصية المتسابق الرياضي الخاص بـ فيراري الذى يدعي "بييرو تاروفي" في الفيلم ويقود السيارات خلال تصوير العمل، إلا أن درايفر لم يلمس عجلة قيادة أي من السيارات القديمة باهظة الثمن في الفيلم التابعة لفيراري .

- أحداث فيلم Ferrari

 بطل فيلم Ferrari يكشف سبب منعه من قيادة سيارات فيراري

فيلم Ferrari يدور حول مؤسس شركة فيراري، وتحمله إلى نتائج إفلاسه التي كانت دائما تطارده هو وزوجته لورا ، ويضم الفيلم مجموعة من النجوم المميزين بهوليوود  منهم النجم باتريك ديمبسى، وبينيلوبى كروز، وهيو جاكمان، وشايلين وودلى، وفيراري جابريل ليون، ونومي رابيس، وجاك أوكونيل، وسارة جادون .

آدم درايفر شركة فيراري تصنيع السيارات إنزو فيراري Ferrari

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