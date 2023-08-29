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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسرع سيارة تقدمها فيراي بالسوق السعودي موديل 2023 |صور

فيراري SF90 Stradale
فيراري SF90 Stradale

استطاعت شركة فيراري عملاقة تصنيع السيارات الايطالية، أن تخطف الأنظار بشعار الحصان الواثب الخاص بها، فبمجرد رؤيته عليك أن تعلم أنك أمام احد اقوى المحركات والقدرات الفنية حول العام، وخاصة إذا تعلق الامر بالنسخة SF90 Stradale.

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 فيراري SF90 Stradale

وتعد السيارة فيراي SF90 Stradale هي اسرع سيارة انتاجية تحمل العلامة التجارية الخاصة بالصانع الايطالي داخل السوق السعودي، حيث تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة تستغرق 2.5 ثانية فقط.

 فيراري SF90 Stradale

القدرات الفنية لاسرع سيارات فيراري 

 

  • محرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر مزدوج "هجين".
  • سعة 4000 سي سي.
  • القوة الاجمالية 986 حصانا.
  • عزم الدوران 800 نيوتن/متر.
  • تقنية الدفع الكلي للعجلات.
  • السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 340 كيلومتر/ساعة.
 فيراري SF90 Stradale

تجهيزات السيارة فيراري SF90 Stradale

 

  • كاميرا محيطة.
  • خاصية التحكم في الجر.
  • مساعد الفرامل BA.
  • مكابح ABS و EBD.
  • خاصية الثبات الالكتروني.
  • التحكم على تجاوز المرتفعات.
  • اضاءة LED.
  • جنوط رياضية.
 فيراري SF90 Stradale
  • نظام عادم مزدوج.
  • مكيف هواء أوتوماتيك.
  • البدء عن بعد.
  • زر تشغيل وايقاف المحرك.
  • شاشة تعمل اللمس.
  • خاصية دخول السيارة بدون مفتاح.
  • مقاعد الكانتارا بشكل رياضي.
  • قفل مركزي.
 فيراري SF90 Stradale

سعر السيارة SF90 Stradale الاسرع من فيراري بالسوق السعودي 

 

تقدم السيارة فيراري SF90 Stradale موديل 2023 بقيمة سعرية قدرها 2 مليون و90 الف ريال.

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