بدء التشغيل التجريبي لموقف النقل الداخلي بالعلمين الجديدة

تم التشغيل التجريبي لـ"موقف العلمين الجديدة للنقل الداخلي"، وكذا إجراء التجهيزات الأخيرة لقاعة المؤتمرات والمعارض الدولية بالمدينة التراثية لمدينة العلمين الجديدة، استعدادًا لاستضافة الفعاليات خلال الفترة المقبلة، في ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات بمدينة العلمين الجديدة، بما يعزز من جاهزيتها لاستضافة مختلف الفعاليات والأنشطة، ويواكب ما تشهده المدينة من نمو عمراني واستثماري وسياحي متكامل، مشيرة إلى أن تشغيل قاعة المؤتمرات والمعارض بالمدينة سيمثل إضافة مهمة للمدينة، ويدعم قدرتها على استضافة المؤتمرات والمعارض والفعاليات الكبرى، بما يعزز مكانة العلمين الجديدة كإحدى المدن الحديثة الجاذبة للفعاليات والاستثمارات.

من جانبه، تابع الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ومسئولو الجهاز، التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من موقف العلمين الجديدة للنقل الداخلي، وذلك في إطار خطة الجهاز للارتقاء بمنظومة النقل والخدمات المقدمة لسكان ورواد المدينة.

وأوضح خلف الله، أن التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى للموقف يأتي ضمن جهود جهاز مدينة العلمين الجديدة لتوفير منظومة نقل داخلي منظمة وآمنة، تسهم في تيسير حركة السكان ورواد المدينة، وربط المناطق السكنية والخدمية والمناطق الحيوية، بما يتناسب مع أعمال التنمية والتوسع العمراني الذي تشهده المدينة.

وتبلغ مساحة موقف العلمين الجديدة نحو 5200 متر مربع، بينما تبلغ مساحة المبنى الإداري نحو 220 مترًا مربعًا، ويضم مظلتين مخصصتين للأتوبيسات؛ تستوعب الأولى 8 أتوبيسات كبيرة، والثانية 16 أتوبيسًا كبيرًا، بالإضافة إلى مظلتين للسيارات؛ تستوعب الأولى 7 سيارات، والثانية 11 سيارة، بما يسهم في تنظيم حركة المركبات واستيعاب الأعداد المستهدفة من الرحلات.

ويتضمن ساحات انتظار مجهزة للركاب، إلى جانب الخدمات والمرافق اللازمة، ومنها الحمامات العامة المجهزة، فضلًا عن مبنى إداري يضم مكاتب العاملين بالموقف ومبيتًا مجهزًا لهم، بما يوفر بيئة تشغيل متكاملة ويسهم في انتظام تقديم الخدمة.

وفي السياق ذاته، أجرى الدكتور محمد خلف الله، ومسئولو الجهاز، جولة تفقدية بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالمدينة التراثية، لمتابعة جاهزيته والوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة الفعاليات خلال الفترة المقبلة، وبحضور استشاري المشروع وممثلي الشركة المنفذة للأعمال.

وتتم تكثيف المتابعة ومراجعة الأعمال بالموقع، للتأكد من استكمال كافة المتطلبات اللازمة ورفع درجة الجاهزية لاستضافة الفعاليات، بما يعكس ما تتمتع به مدينة العلمين الجديدة من بنية أساسية ومنشآت مؤهلة لاستضافة كبرى الفعاليات والمؤتمرات الدولية.