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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الإسكندرية السينمائي يعلن نتيجة استفتاء أهم 100 فيلم غنائي

صدى البلد

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن نتيجة استفتاء أفضل 100 فيلم غنائي في تاريخ السينما المصرية والتي شارك بها نحو ثلاثون ناقد وسينمائي مصري.

جاء ترتيب الأفلام كالتالي غرام في الكرنك، خللي بالك من زوزو، غزل البنات، أبي فوق الشجرة، آيس كريم في جليم ،عودة الابن الضال، رصاصة في القلب، أنت حبيبي، سمع هس، شارع الحب، صغيرة على الحب، مولد يا دنيا، أضواء المدينة، أجازة نص السنة  معبودة الجماهير، يوم من عمري، قلبي دليلي، الوردة البيضا، دهب، عفريتة هانم، عنبر، لحن الوفاء، شفيقة ومتولي، الخطايا، ميكروفون، أيامنا الحلوة، الوسادة الخالية، اليوم السادس، نهارك سعيد، إضراب الشحاتين، انتصار الشباب، حسن ونعيمة، الزوجة الثانية، سلّامة، تمر حنة، يوم سعيد، بنات اليوم، يا مهلبية يا، أميرة حبي أنا، ورد الغرام، شيء من الخوف، ألمظ وعبده الحامولي، أربع بنات وضابط، أيام وليالي، غرام وانتقام، الشموع السوداء، فيروز هانم، حكايتي مع الزمان، أمريكا شيكا بيكا، يحيا الحب، كابوريا، لعبة الست، علموني الحب، حكاية حب، فاطمة، لحن الخلود، رابعة العدوية، تاكسي الغرام، سارق الفرح، فتاة الاستعراض، المتوحشة، المليونير، حبيب العمر، الكيف، دايما معاك، الشيماء، شاطئ الغرام، سيد درويش، مواطن ومخبر وحرامي، قشر البندق، عفريت مراتي، الطوق والإسورة، أنياب، رسالة من امرأة مجهولة، المصير، الآنسة ماما، حرامي الورقة، العيش والملح، سكوت هنصور، لهاليبو، ما تقولش لحد، بلبل أفندي، فاطمة وماريكا وراشيل، الأيدي الناعمة، بنات حواء، أنا وحبيبي، ياسمين، ليلة بكى فيها القمر، موعد غرام، ممنوع الحب، خطف مراتي، صعيدي في الجامعة الأمريكية، فيفا زلاطا، حكايات الغريب، أنشودة الفؤاد، ليلى بنت الفقراء، يوم مر ويوم حلو، مجد ودموع، شاطئ المرح، أدهم الشرقاوي.


يذكر أن الاستفتاء من إعداد الصحفي والناقد زين العابدين خيري، وشارك به كل من النقاد والسينمائيين: أحمد شوقي، أسامة عبد الفتاح، الأمير أباظة، أمجد جمال أمنية عادل، أمير رمسيس، تامر كروان، حاتم حافظ، حسام الخولي، خالد عبد العزيز، خالد محمود، رامي المتولي، رانيا يحيى، رشا حسنى، زين العابدين خيري، سمير شحاتة، صفاء الليثي، طارق الشناوي، عصام زكريا، كمال رمزي، ماجدة خير الله، ماجدة موريس، محمد سيد عبد الرحيم، محمد طارق، محمد عطية، مروة أبو عيش، ناجي فوزي، نادر رفاعي، هاني أبو الحسن، هاني حسن، هاني مصطفى، وليد الخشاب.

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جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.

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