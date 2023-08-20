مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي يعلن مشاركة 3 عروض مصرية في الدورة الـ13

أعلنت الإدراة المنظمة لمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج" مشاركة 3 عروض مصرية في الدورة الثالثة عشرة من المهرجان المقرر انعقاده خلال الفترة من 22 إلى 28 سبتمبر المقبل برئاسة الفنان إبراهيم الفرن ومديره إسلام وسوف.

وذكرت إدارة المهرجان، عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن لجنة اختيار العروض المحلية شاهدت 105 عروض مسرحية من مختلف المحافظات المصرية ما بين مشاهدات حية وأخرى مسجلة فيديو، وبعد تصفية العروض المتقدمة، استقرت اللجنة على اختيار 3 عروض لتمثيل مصر في المسابقة الرسمية بالمهرجان، وهي "البؤساء" إخراج محمود جراتسي من القاهرة و"النطحة" إخراج زياد هاني كمال من القاهرة و"رحلة حنظلة" إخراج مروان محمود من محافظة الإسكندرية.

كما اختارت اللجنة - والتي تتكون من الفنان إسلام عبد الشفيع والفنان أحمد عسكر والفنان أحمد عزت الألفي - عرضين احتياطيين في حالة اعتذار أحد العروض، وهما عرض "الثلاثاء الأسود" إخراج محمد فرج الخشاب، وعرض "الرجل الذي أكله الورق" إخراج محمد الحضري.