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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد تنسيقية شباب الأحزاب يتفقد كنيسة العذراء ومتحف آثار كفر الشيخ |صور

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب

تفقد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كنيسة العذراء مريم بسخا، للاطمئنان على مناطق التطوير على أرض الواقع، وذلك رفقة آباء الكنيسة، والقمص بطرس بسطورس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط، مقدمين الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على اهتمامهم بمسار العائلة المقدسة.

محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب لزيارة مسار العائلة المقدسة

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كما تفقد الوفد أروقة الكنيسة للتعرف على أبرز التحديات، اختتم الوفد زيارته بجولة داخل متحف كفر الشيخ والذي يضم بين طياته جواهر طيبة من عصور سابقة قديمة، ومن ضمنها الشواهد الأثرية التي تخص مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ.


ضم وفد التنسيقية كلاً من النائبة هيام الطباخ، والنائبة مرثا محروس، أعضاء مجلس النواب، وهاجر سعد، وأحمد عبدالعزيز، ومازن شقوير، ومحمد عمران، ومينا سنبل، وعلي حسين، أعضاء مبادرة مسار العائلة المقدسة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، قد استقبلا وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أثناء زيارتهم لنقطة مسار العائلة المقدسة داخل المحافظة، ذلك ضمن نشاط مبادرة مسار العائلة المقدسة والتي تقوم بها التنسيقية، دار اللقاء والحديث عن أهم نقاط التطوير بمدينة سخا، وأهم التحديات التي تواجه تفعيل نقطة المسار.

وأبدى محافظ كفر الشيخ، إعجابه بفكرة مبادرات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  ودعمه لكل سبل التعاون، مؤكداً على تفعيل وتطوير نقطة مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ والمنطقة المحيطة، تمهيدا لاستقبال الوفود السياحية بالشكل اللائق، مشيراً إلى جهود محافظة كفر الشيخ لتطوير المسار وأهم التحديات التي تواجه استقبال السياح .

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