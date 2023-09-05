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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عاملين غرقا في بيارة صرف صحي بكفر الشيخ

جثة
جثة

شهدت مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، حادثاً مأساوياً، بعد أن لقى اثنان من عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة بيلا، مصرعهما غرقاً، إثر سقوطهما  في «بيارة» صرف صحي بمحطة معالجة الصرف الصحي ببيلا، وجرى انتشال الجثتين.

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تلقى اللواء  إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً بوقوع حادث غرق عاملين بمحطة الصرف الصحي ببيلا أثناء قيامهما بأعمال الصيانة والتطهير بإحدى البيارات.


 انتقلت القيادات الأمنية، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين وفاة «عبد الله.ع»، 47 سنة، ويقيم بقرية الديبة التابعة لدائرة القسم، و«أحمد.م»، 36 سنة، ويقيم بقرية حاذق، دائرة مركز شرطة بيلا، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفي بيلا المركزي قيد تصرف جهات التحقيق.

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