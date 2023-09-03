إزالة 11 حالة تعدٍ واستمرار حملات النظافة في كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرى مراكز المحافظة، مشيراً إلى إزالة 11 حالة تعدٍ في المهد على الأراضي الزراعية.



وأشار محافظ كفر الشيخ إلى استمرار حملات النظافة، وزراعة الأشجار، وأعمال تطهير البيارات والصرف الصحي، موضحاً أن الحملات مستمرة في الفترتين الصباحية والمسائية.



وفي سياق متصل، تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال حملات النظافة، وجمع القمامة، فى أحياء وشوارع وميادين المدينة، بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة، لتحقيق رضا المواطنين، فضلاً عن رفع المخلفات، بمنطقة المساكن الشرقية، والغربية، والدائرى البحرى، ومنطقة الهضبة، ومنطقة المقابر، ومحيط المدارس، ومنطقة مستشفى بلطيم النموذجي، ودور العبادة، والمصالح الحكومية، والخدمية ، وكورنيش مدينة بلطيم، وري الأشجار وقص وتقليم الأشجار وتهذيبها ومسح الطرق بالمساكن الشرقية، وغيرها من المناطق، المستهدفة تباعاً.