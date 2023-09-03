رئيس جامعة كفر الشيخ: لدينا 45 برنامجاً دراسياً مميزاً.. والانتهاء من مستشفيي الأورام والطوارئ «ديسمبر المقبل»

كشف الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن الانتهاء من أعمال التشطيبات واستكمال التجهيزات الطبية لمستشفى الطوارئ والأورام، خلال ديسمبر المقبل، تمهيداً لافتتاحهما ودخولهما الخدمة، موضحاً أهم استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد وذلك خلال حوار مع جريدة «صدى البلد».. وإلى نص الحوار:

- ما هي استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد؟

الجامعة استعدت في جميع الكليات والمدن الجامعية لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال أعمال الصيانة وتجهيز المعامل، وسنقوم باستقبال الطلاب الجدد في أول سبتمبر المقبل لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتستعد الجامعة أيضاً لاستقبال المهرجان الرياضي السادس للأسر الطلابية بالجامعات المصرية في 25 سبتمبر المقبل بمشاركة الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، فضلاً عن وضع خطة طموحة للأنشطة الطلابية وزيارة المشروعات القومية الكبرى التي تحققت في عهد الرئيس السيسي على أرض المحافظة.

- وماذا عن البرامج الدراسية المميزة في الكليات؟

حققنا بفضل الله تعالى طفرة كبيرة في البرامج الدراسية منذ عام 2019م، وحتى الآن ولدينا حالياً 45 برنامجاً مميزاً في مختلف الكليات في مرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، وجميعها مرتبطة بسوق العمل.

- ماذا عن تواجد جامعة كفر الشيخ على خريطة التصنيفات العالمية؟

حققت جامعة كفر الشيخ قفزة كبيرة في التصنيفات العالمية للجامعات، حيث ظهرت في 5 تخصصات علمية في تصنيف شنغهاي لعام 2023م، وظهرت الجامعة في العلوم الزراعية في الترتيب 101 - 150 عالمياً، وظهرت في الصيدلة والعلوم الصيدلانية في الترتيب 201 - 300 عالمياً، وفي العلوم البيولوجية للإنسان في الترتيب 301 - 400 عالمياً، وفي العلوم البيولوجية في الترتيب 401 - 500 عالمياً.

وكيف ترى تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية؟

أصبحت الجامعات المصرية تحقق كل عام قفزات كبيرة ومتقدمة في التصنيفات العالمية للجامعات بصورة غير مسبوقة، وذلك يرجع إلى اهتمام القيادة السياسية بمنظومة التعليم والجامعات من حيث البينة التحتية والتجهيزات والمعامل على أعلى مستوى ودعم الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وجودة العملية التعليمية بما يساهم في تقديم خريج مؤهل لسوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما ساهم في أن الجامعات المصرية حظيت بسمعة دولية متميزة، وأدى ذلك إلى زيادة أعداد الطلاب الوافدين إلى مصر.

- متى سيتم الانتهاء من مستشفى الأورام والطوارئ؟

تضم المدينة الطبية التي تقام داخل الجامعة، ضمن مكوناتها، مستشفيين على أحدث طراز، هما مستشفى الأورام ومستشفى الطوارئ، وسيتم الانتهاء من أعمال التشطيبات لمستشفى الأورام الذي يضم 78 سريراً، ومستشفى الطوارئ الذي يعد أكبر مستشفى طوارئ في إقليم الدلتا، واستكمال التجهيزات الطبية، وفقاً للمواصفات القياسية العالمية، وذلك بنهاية ديسمبر المقبل، تمهيداً لافتتاحهما ودخولهما الخدمة.

التكلفة الإجمالية



التكلفة الإجمالية لمستشفى الطوارئ تبلغ 1.6 مليار جنيه شاملة التجهيزات، يتكون من طابق أرضى و8 طوابق علوية متكررة بمسطح إجمالى يصل إلى 45 ألف متر مسطح، ويحتوى المبنى على طابق كامل لاستقبال الطوارئ مجهز بغرفة عمليات وعنابر وقسم عناية مركزة داخلية.

كما يحتوى المبنى على 690 سرير إقامة و87 سرير عناية مركزة إلى جانب 30 حضان أطفال، و10 أسرة من العناية المركزة للأطفال كما يشتمل المبنى على 16 غرفة عمليات كبرى، و8 غرف عمليات أخرى صغرى وكذا قسم الغسيل الكلوى الذى يضم 4 صالات يوجد بها 53 سريرًا للغسيل الكلوى وبه غرفة للعزل، ووحدة لمعالجة المياه، كما يضم المبنى قسم لتفتيت الحصوات والمعامل وقسم للأشعة بمختلف أنواعها وقسم لمعالجة الحروق وقاعتين للمحاضرات تتسع الواحدة إلى 110 مقاعد ومحطة للغازات الطبية.

أما مستشفى الأورام، تبلغ إجمالى مساحة المبنى 8000 م2 ويتكون المبنى من طابق أرضى بمسطح 2200 م2 و3 طوابق متكررة مساحة الطابق 1700 م2 بالإضافة إلى كافتيريا بسطح المبنى بمساحة 700 م2، ويتكون المشروع من غرفتين غرف الإشعاع الخطى، وغرفة محاكاة لتحديد مركز الأورام بالجسم و3 غرف للأشعة «أشعة مقطعية - أشعة رنين - أشعة سينية»، و38 سريراً للعلاج الكيماوى وإجمالى عدد الأسرة 76 سريراً و 3 عيادات وعدد قاعة سيمينار سعة 135 فرداً وتبلغ التكلفة الإجمالية لمركز الأورام تبلغ 250 مليون جنيه.

- وماذا عن دور الجامعة في خدمة المجتمع؟

الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع خدمة المجتمع، حيث نوجه القوافل الطبية الشاملة إلى القرى النائية والمحرومة من الخدمات الطبية في إطار مبادرة «حياة كريمة»، ونوفر كافة التخصصات الطبية وصرف العلاج بالمجان، وكذلك إطلاق القوافل البيطرية والزراعية والإرشادية بمختلف قرى المحافظة، فضلاً عن الدور الكبير لمستشفى كفر الشيخ الجامعي الذي يستقبل يومياً آلاف الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية المتقدمة في مختلف التخصصات الطبية لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالينا في المحافظة جنباً إلى جنب مستشفيات وزارة الصحة.

-حدثنا عن مساهمة طلاب جامعة كفر الشيخ في مشروع محو الأمية؟



جامعة كفر الشيخ مركز إشعاع حضاري في محافظة كفر الشيخ وإقليم الدلتا، تساهم في نشر العلم والمعرفة، والجامعة تساهم في استراتيجية بناء الإنسان المصري، حيث قمنا بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وفرعها في كفر الشيخ في المساهمة حتى الآن وذلك على مدار 4 سنوات في محو أمية 30 ألف مواطن، من خلال أبنائنا طلاب الجامعة الذي أتوجه لهم بالشكر والتقدير على جهودهم في محو الأمية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المشرفة على ذلك.