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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

2298 مدرسة تستعد للعام الدراسي الجديد في كفر الشيخ .. صور

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

عقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعاً، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، لمناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ومتابعة جاهزية 2298 مدرسة في 13 إدارة تعليمية، وذلك وفقاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 

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جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، وذلك لبحث أوجه الاستعداد للعام الدراسي 2024 - 2023 موجهاً الشكر للحضور على الجهد المبذول خلال العام الدراسي المنصرم.

وأكد عبدالله، على ضرورة الحرص على متابعة استعدادات المدارس من ناحية النظافة، وتوفير سُبل الأمن والسلامة، وضرورة التخلص من الرواكد التي قد تكون موجودة ببعض المدارس، والتي تتصف بكونها غير قابلة للتدوير، ويتم ذلك في إطار رسمي وقانوني.

وأشار عبد الله، إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة، وجارٍ الانتهاء من باقي المدارس خلال الأسبوع المقبل وجرى صرف مخصصات الإدارات من اللامركزية للصرف علي الصيانة البسيطة بالمدارس، وجرى تشكيل لجان متابعة، لتقديم تقارير واقعية وعلى الطبيعة لاستعداد المدارس لبدء العام الدراسي،  وسرعة تشكيل كافة اللجان داخل المدارس، وتوزيع الأدوار علي الجميع داخل المدرسة، وإعداد لجنة الجدول والانتهاء منها وتوزيعه، وتوزيع الإشراف اليومي الأسبوعي، والتأكد من عدم وجود خلل بالجدول قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ.

وأكد وكيل الوزارة على تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس، لجذبها للطلاب، وتزيد دافعيتهم ومتنفس لكافة الطاقات لديهم، موجهاً إلى ضرورة عقد لقاءت دورية لأولياء أمور الطلاب، وذلك لبحث مشكلات العملية التعليمية، وسبل حلها وتطويرها مع الإعلان بمواعيد تلك اللقاءات، مُوصِياً بالعمل بروح الفريق ونقل الخبرات فيما بينهم، متمنيا للجميع عام دراسي موفق.
 

وعلى جانب آخر، عقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعاً ضم أعضاء التوجيه المالي والإداري بالمديرية والإدارات التعليمية بقاعة مصطفى مرعي، بإدارة غرب كفر الشيخ بحضور ضياء الشامي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وفريج فراج، مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بالمديرية، وذلك على هامش الدورة التدريبية لتنمية القدرات العلمية للمنضمين الجدد للتوجيه المالي والإداري بالمديرية والإدارات التعليمية.


وحث وكيل الوزارة على دور التوجيه المالي في متابعة الأعمال المالية والإدارية بالإدارات والمدارس التابعة لها، وضبط العملية التعليمية مع التأكيد على دور العناصر المنضمة حديثا للتوجيه المالي في التأثير الإيجابي في ضبط العمل المالي والإداري بالمديرية والإدارات التابعة لها.

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