غدا.. ضعف مياه الشرب لمدة 11 ساعة عن مدينة دسوق بكفر الشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن ضعف المياه، غدا الأحد، من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً، وذلك لغسيل وتطهير وتعقيم المروقات والمرشحات بمحطة محلة أبو على ، ويؤدى إلى ضعف المياه عن مدينة دسوق، وانقطاع المياه عن "قرى مركز دسوق، وبعض قرى مركز قلين والقرى المتواجدة بالأطراف، وقرى العجوزين- شابة - أبو زيادة- وسنهور المدينة".

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ودبرت الشركة، سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها؛ يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.