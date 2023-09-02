توزيع 1000 كيلو لحوم على الأسر المستحقة في 4 قرى بكفر الشيخ

شهدت 4 قرى تابعة لمركزي مطوبس والحامول بمحافظة كفر الشيخ، توزيع 1000 كيلو لحوم، ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك برعاية محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، وتحت مظلة التحالف الوطني التنموي.



وأعلن عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، عن توزيع 1000 كيلو لحوم بمركزي الحامول ومطوبس في قرى تيرة وغرب تيرة والأبعدية والعضمة، تحت مظلة التحالف الوطني التنموي.

وأشار إلى انه جاري توزيع المزيد من المساعدات واللحوم، وتنظيم قوافل طبية بالتعاون مع مستشفى كفر الشيخ الجامعي، لتقديم كافة الخدمات الطبية، وصرف العلاج مجاناً.