عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 1000 كيلو لحوم على الأسر المستحقة في 4 قرى بكفر الشيخ

توزيع لحوم مجاناً
توزيع لحوم مجاناً

شهدت 4 قرى تابعة لمركزي مطوبس والحامول بمحافظة كفر الشيخ، توزيع 1000 كيلو لحوم، ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

إزالة 6 حالات تعدٍ على أملاك الدولة في كفر الشيخ

نقابة مهندسي كفر الشيخ تهنئ أستاذًا جامعيًا لفوزه بجائزة عبد الحميد شومان

جاء ذلك برعاية محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، وتحت مظلة التحالف الوطني التنموي.

وأعلن عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، عن توزيع 1000 كيلو لحوم بمركزي الحامول ومطوبس في قرى تيرة وغرب تيرة والأبعدية والعضمة، تحت مظلة التحالف الوطني التنموي.

 

وأشار إلى انه جاري توزيع المزيد من المساعدات واللحوم، وتنظيم قوافل طبية بالتعاون مع مستشفى كفر الشيخ الجامعي، لتقديم كافة الخدمات الطبية، وصرف العلاج مجاناً.

التحالف الوطني التحالف الوطني التنموي الخدمات الطبية الأسر المستحقة جمال نور الدين جمعية الاورمان بمحافظة كفر الشيخ كفر الشيخ مبادرة حياة كريمة مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدرب يد الزمالك يستغيث بوزير الرياضة : هنهبط درجة تانية

هربت من البيت منذ سنوات.. حكاية فتاة سقطت في بئر الحرام

10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محطة كهرباء الجيزة..الأهالي: ربنا يسترها علينا|فيديو

ارتفاع حالات دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا يعيد الكمامات لشوارع أمريكا

كاف في ورطة.. استبعاد فريق أنجولي قبل قرعة السوبر الإفريقي بساعات

45 في عدة مناطق..مرتفع جوي يضرب مصر.. وهذه درجات الحرارة|تفاصيل طقس السبت

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

موضوعات متعلقة

إزالة 6 حالات تعدٍ على أملاك الدولة في كفر الشيخ

نقابة مهندسي كفر الشيخ تهنئ أستاذًا جامعيًا لفوزه بجائزة عبد الحميد شومان

محافظ كفر الشيخ: 92% معدل تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمطوبس

كفر الشيخ .. إزالة فورية لـ 5 حالات تعدٍ في الحامول| صور

رفع 2245 طن مخلفات خلال حملة للنظافة وإزالة الإشغالات بكفر الشيخ

فحص وعلاج 660 حالة من رؤوس الماشية والدواجن بكفر الشيخ| صور

إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ.. صور

عقد مقرأتين ودرس للواعظات وبرنامج صيفي للأطفال بمساجد بلطيم

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل لمحكمة جنايات القاهرة

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة والقنوات الناقلة

غلاء الأسعار والدين العام للدولة .. الحوار الوطني تعود جلساته بأجندة قضايا عاجلة

لو هتغير عربيتك.. هدية كبيرة من الحكومة بشأن مبادرة إحلال السيارات القديمة

قنابل يدوية.. إنفجاران بمخيم عين الحلوة بلبنان

اليونان تفشل في إخماد حريق اندلع منذ 15 يوما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاسة كبدة| أحلى من المحلات

قبل ساعات من غلق الميركاتو| برشلونة يخطف نجم مدريد.. وهذا الاعب يقرر الرحيل

تحذير عاجل.. تجنب استخدام هذا النوع من شفاطات المشروبات

بملابس ملفتة .. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال

فيديو

محمد الحلو يتألق ووريهام عبد الحكيم وهايدي موسي يشعلون حفل السعودية| فيديو

الحسيني أبوقمر: إرادة الدولة تتجسد فى بناء استاد المصري بموقعه الحالى| فيديو

وزير الشباب: استاد المصري فى بورسعيد ينفذ بمواصفات عالمية| فيديو

كبير مشجعي المصري لوزير الشباب: بورسعيد كلها خلف الرئيس السيسي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ