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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

نقابة مهندسي كفر الشيخ تهنئ أستاذًا جامعيًا لفوزه بجائزة عبد الحميد شومان

د.سويلم شرشير
د.سويلم شرشير

هنأ مجلس نقابة المهندسين بمحافظة كفر الشيخ، الدكتور سويلم شرشير، الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة؛ لحصوله على جائزة عبد  الحميد شومان للباحثين العرب 2023 في حقل العلوم الهندسية موضوع «تكنولوجيا حصاد وكفاءة الطاقة.. أساليب وتطبيقات».

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وأعلنت كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، الثلاثاء، الماضي، فوز الدكتور سويلم شرشير، الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة، بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب لعام 2023م.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، عن سعادته بحصول الدكتور سويلم شرير، على هذه الجائزة، في مجال العلوم الهندسية «تكنولوجيا حصاد وكفاءة الطاقة..أساليب وتطبيقات»

الدكتور سويلم شرشير، من أبناء مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وله العديد من الأبحاث العلمية القيمة في مجال الهندسية الميكانيكية.

الهندسة الميكانيكية الأستاذ المساعد الدكتور سويلم المهندسين بمحافظة كفر الشيخ بكلية الهندسة جائزة عبد الحميد شومان جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب جامعة كفر الشيخ تنفيذ مشروعات حياة كريمة شومان للباحثين العرب قسم الهندسة الميكانيكية عميد كلية الهندسة كلية الهندسة كفر الشيخ

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