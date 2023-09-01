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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: 92% معدل تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمطوبس

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرب انتهاء تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى مركز مطوبس، وعددها 603 مشروعات، مشيراً إلى متابعته الأعمال الجارية في كافة القطاعات بـ 18 قرية و187 تابعاً بمركز مطوبس، وسيتم البدء في المرحلة الثانية قريباً.

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وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن نسب تنفيذ المشروعات وصل لـ 92%، فمشروعات الصرف الصحي 45 مشروع بنسب تنفيذ 75%، و54 مدرسة بنسبة تنفيذ 100%، وتبطين 15 ترعة بنسبة 69%، وإقامة وتأهيل 26 كوبري، بنسبة تنفيذ 95%.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما تضم مشروعات حياة كريمة، 22 مشروع مياه شرب بنسبة تنفيذ 99%، وإقامة 5 مجمعات خدمية بنسبة تنفيذ 100%، و5 مجمعات زراعية بنسبة تنفيذ 100%، و17 مشروعاً بالقرى، إقامة ملاعب خماسية وانشاء مراكز شباب وتطوير وصيانة عدد آخر، بنسبة تنفيذ 99%، و6 نقاط إسعاف بنسبة تنفيذ 100%، وصيانة 10 وحدات صحية بنسبة تنفيذ 100%.

وتابع: وتطوير 13 وحدة صحية تطوير شامل بنسبة تنفيذ 79%، و18 مشروع توصيل غاز طبيعي بنسبة تنفيذ 70%، و و7 وحدات تضامن اجتماعي بنسبة تنفيذ 85%، وإقامة 18 عمارة سكنية، بنسبة تنفيذ 94%، و18 مشروعاً ضمن مشروعات قطاع الإتصالات، بنسبة تنفيذ 55%، و20 مشروعاً ضمن مشروعات الكهرباء بنسبة تنفيذ 75%، و9 مكاتب بريد، بنسبة تنفيذ 96%، و14 مجلساً قروياً ما بين إنشاء جديد وتطوير، بنسبة تنفيذ 62%، و97 مشروعاً خاصاً برصف الطرق، بنسبة تنفيذ 25%، وإجمالي نسب تنفيذ المشروعات 92%.

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