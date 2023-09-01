إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ.. صور

تمكنت حملات مجلسي قلين وكفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، من إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، في مهدها، وذلك وفقاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.





وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد، بقرية ميت الديبة وعزبة الحارس وعزبه خورشيد، على مساحة قيراطين، مؤكداً أن الحملة مستمرة بجميع المركز والقرى حتى مواجهة جميع مخالفات البناء، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية بكفرالشيخ، للحفاظ على أراضى أملاك الدولة.

كما تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية، بقرية روينة وقرية الروضة، التابعتين لقرية محلة موسى، وإيقاف الأعمال من المهد، وإزالة التعديات، وتسليم الأرض لجهة الولاية، موجهاً بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم، لضبط أي تعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتطبيق القانون.

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