عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ.. صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

تمكنت حملات مجلسي قلين وكفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، من إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، في مهدها، وذلك وفقاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 

ضمن التحالف الوطني.. تسليم 10 كراسي متحركة لذوي الهمم في كفر الشيخ

ختام فعاليات البرنامج القيادي ريحانة لتدريب الفتيات بكفر الشيخ.. صور


وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد، بقرية ميت الديبة وعزبة الحارس وعزبه خورشيد، على مساحة قيراطين، مؤكداً أن الحملة مستمرة بجميع المركز والقرى حتى مواجهة جميع مخالفات البناء، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية بكفرالشيخ، للحفاظ على أراضى أملاك الدولة.

كما تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية، بقرية روينة وقرية الروضة، التابعتين لقرية محلة موسى، وإيقاف الأعمال من المهد، وإزالة التعديات، وتسليم الأرض لجهة الولاية، موجهاً بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم، لضبط أي تعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتطبيق القانون.

IMG-20230901-WA0106
IMG-20230901-WA0106
IMG-20230901-WA0105
IMG-20230901-WA0105
IMG-20230901-WA0107
IMG-20230901-WA0107
إزالة التعديات إزالة التعديات على الأراضي التعديات على الاراضي الزراعية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين بمحافظة كفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

بعد أنباء وصوله السعودية اليوم .. كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

رسميا.. الإفراج عن المصريين الخمسة المحتجزين في قضية طائرة زامبيا وإسقاط التهم

انفراجة في أزمة منتخب مصر| الأهلي يرفع راية التحدي.. وفيتوريا يلوح بالتصنيف

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

وفاة أصغر ممثل في مصر| من هو رابي أحمد وعلاقته ببيومي فؤاد ؟

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

موضوعات متعلقة

عقد مقرأتين ودرس للواعظات وبرنامج صيفي للأطفال بمساجد بلطيم

ضمن التحالف الوطني.. تسليم 10 كراسي متحركة لذوي الهمم في كفر الشيخ

ختام فعاليات البرنامج القيادي ريحانة لتدريب الفتيات بكفر الشيخ.. صور

مستحدثات منظومة تراخيص المحال العامة بورشة عمل تخصصية بمحافظة كفر الشيخ.. صور

تركيب مطب شوكي بشارع الضرائب في كفر الشيخ

برنامج تدريبي لتحسين الأداء الرقابي لمنظومة الإدارة المحلية للعاملين بكفر الشيخ.. صور

محافظ كفر الشيخ يوجه بتنفيذ برامج الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد.. صور

اعتماد معمل الهندسة الوراثية وزراعة الأنسجة (GETCL) بجامعة كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

شكرا من كل قلبي.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير وإدارة الأهلي

المولد النبوي 2023.. رائعة أنا متوسلًا بالهاشمي بصوت المنشد عصام درويش

أزماته لا تنتهي.. إعلامية تفتح النار على أحمد سعد بعد إعلان انفصاله

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. بشرى لطلاب الدور الثانى بالثانوية العامة

وزيرة التضامن لسيدات شمال سيناء: ندعم تطوير مشروعاتكن في أي وقت

ماذا نقول عند تلقين الميت؟ 4 كلمات تدخله الفردوس الأعلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 أطعمة ومشروبات تصيبك بإنتفاخ القولون .. أعرفها وتجنبها

طريقة عمل سمك ماكريل في الفرن | بمذاق لا يقاوم

احذرها.. عادات تسبب الإصابة بـ نوع خطير من السرطان

تحدث فور شربها.. أضرار المياه الغازية على جسم الإنسان

فيديو

محمد صلاح في السعودية ؟ تطورات عن العرض السعودي

أمي ربتنا وأخويا ميعرفش يموت نملة.. عائلة سفاح الجيزة تثير الجدل

أخيرا انتهت الأزمة.. ماذا حدث في أسعار السجائر؟ .. فيديو

مفاجأة عيار 21 .. تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ