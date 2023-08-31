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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام فعاليات البرنامج القيادي ريحانة لتدريب الفتيات بكفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، فعاليات البرنامج القيادى"ريحانة" لتدريب الفتيات، برعاية قرينة رئيس الجمهورية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ.

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وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، على أهمية البرنامج القيادى «ريحانة» والذي يعمل على تمكين الفتيات وزيادة وعيهن وصقل مهاراتهن، وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعيتهن بجميع حقوقهن.

وأضاف: تضمنت الفعاليات اليوم بمركز شباب التنمية الشبابية بدسوق بمشاركة 70 فتاة من عضوات مراكز شباب إدارات دسوق، وفوة ومطوبس تعريف الفتيات بمبادرة ريحانة وسبب تسميتها بذلك، وشرح الأهداف التى تسعى المبادرة إلى تحقيقها، وأيضاً التعرف على مهارات التواصل وأهميتها في الحياة.

 

جدير بالذكر أن برنامج ريحانة يناقش عدد من المحاور الهامة التي تخص الفتاة منها (الإتيكيت - التغذية السليمة - القيادة النسوية - الجوانب الصحية للفتيات - ريادة الأعمال - الحقوق القانونية - الرياضة - المشاركة فى الحياة السياسية) وغيرها من المحاور الهامة، أدار الورش كل من: براءة معتز، منة مسعد، مريم محمد، رحاب منصور، مى محمد  من فتيات ريحانة.

وتقام تلك الفعاليات بإشراف الدكتورة جيهان حنفى رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، الدكتوره إيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين والدكتورة يمنى مصطفى مشرف ومنسق المشروع بالإدارة المركزية لتنمية النشء وإشراف تنفيذى مصطفي غريب وكيل المديرية للشباب، وبحضور لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء، متابعة تنفيذية مديرى الإدارات الفرعية المشاركة.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين بمحافظة كفر الشيخ

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