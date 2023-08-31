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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستحدثات منظومة تراخيص المحال العامة بورشة عمل تخصصية بمحافظة كفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهدت محافظة كفر الشيخ ورشة عمل على منظومة إصدار تراخيص المحال العامة بالمحافظة، وورشة عمل تخصصية بمركز استدامة للتدريب والتطوير، للقائمين على المنظومة بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بإجمالي 55 مستفيداً.

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جاء ذلك بناء على تكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، فيما يخص متابعة أعمال التدريب ورفع الكفاءة التخصصية والمهنية في مختلف الإدارات التابعة للجهاز التنظيمي والإداري للمحافظة، ووفق التوجيهات الصادرة من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية فيما يتعلق بمنظومة استصدار تراخيص المحال العامة.


وتناولت الورشة لعدد من المحاور شملت شرح إجراءات طلبات رخص المحال بعد التحديثات التي طرأت من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على منظومة تراخيص المحال، وشرح آلية عمل تنظيم جديد استخدام النظام الموجود على المنظومة، وكيفية متابعة الطلبات المقدمة ومواقف التنفيذ لدى الجهات ذات العلاقة وسبل متابعتها.

يأتي ذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية والتنفيذية بضرورة العمل على تيسير الإجراءات التنظيمية الخاصة بمنظومة التراخيص للمحال العامة ومتابعة معدلات الإنجاز بصورة دورية.

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