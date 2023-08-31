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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج تدريبي لتحسين الأداء الرقابي لمنظومة الإدارة المحلية للعاملين بكفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نفذ مركز استدامة للتدريب والتطوير، التابع لديوان عام محافظة كفر الشيخ، البرنامج التدريبي المتخصص برنامج " تحسين الأداء الرقابي لمنظومة الإدارة المحلية والذي استهدف رفع كفاءة العاملين بإدارات المراجعة الداخلية والحوكمة وإدارات المتابعة الميدانية بالمحافظة في مختلف القطاعات، الديوان العام والوحدات المحلية التابعة وكذا المديريات الخدمية بالمحافظة بإجمالي 40 مستفيداً.
 

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جاء ذلك استمراراً لخطط تدريب مركز استدامة للتدريب والتطوير والتي تستهدف رفع الكفاءة المهنية والتخصصية للعاملين بالإدارة المحلية، وفي ضوء التكليفات الصادرة عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بضرورة العمل على وصول التدريب لكافة القطاعات بالمحافظة.

تناولت الأجندة التدريبية للبرنامج عديد من المحاور منها التعرض للمفاهيم الأساسية لمنظومة الرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء والفرق بينهم، وكذلك الأجهزة الرقابية المتخصصة ونشأتها ودورها مع التأكيد على الأدوار الفاعلة لإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة وإدارات المتابعة الميدانية والسمات الوظيفية لشاغلي تلك الوظائف، مروراً بالمشكلات والعقبات التي تواجه المفتش والمتابع وأعمال الرقابة وسبل حلها مع طرح حالات عملية لموضوعات التفتيش على الحملات الميكانيكية والمخازن وغيرها.

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