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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعتماد معمل الهندسة الوراثية وزراعة الأنسجة (GETCL) بجامعة كفر الشيخ.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اعتماد معمل الهندسة الوراثية وزراعة الأنسجة (GETCL) أحد المعامل الرائدة في تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية المتميزة من قبل المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) طبقا للمواصفة ISO 17025/2017 في مجال الكشف عن السالمونيلا باستخدام تفاعل البلورة المتسلسل (qPCR) للأغذية والأعلاف والعينات البيئية.

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وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على حرص الجامعة الدائم على تطوير برامجها التعليمية لتأهيل خريجها وتطوير مهاراتهم وقدراتهم لمواجهة متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي، مؤكداً أن الجامعة تعمل وفقا لخطة استراتيجية تستهدف تأهيل جميع المعامل للاعتماد الدولي.

 

 ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، الشكر للدكتور يحيى زكريا عميد كلية الزراعة، والدكتور رشدي العدوى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على أبو شوشة مدير معمل الهندسة الوراثية وزراعة الأنسجة بالكلية، وأسرة كلية الزراعة، لجهودهم المتواصلة لتأهيل معامل الكلية للحصول على الاعتماد الدولي.

 

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، أن معمل الهندسة الوراثية وزراعة الأنسجة من المعامل المهمة والمتخصصة في مجال البيوتكنولوجي وتربية وتحسين النبات من خلال المساهمة في حل العديد من المشاكل التي تواجه تطوير العملية الزراعية فضلاً عن بحوث زراعة الأنسجة النباتية والتي تعد الأساس لإنجاز بحوث الهندسة الوراثية المواكبة للتقدم العلمي في العالم، ويقدم المعمل بحوث زراعة الأنسجة كافة التسهيلات للباحثين لإنجاز البحوث المختلفة في مجال تربية وتحسين النبات والبحوث الوراثية وتقنية الـ PCR.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنه تم إنشاء معمل الهندسة الوراثية وزراعة الانسجة بقسم الوراثة بالكلية على مساحة 160 متراً مربعاً تقريباً وحصل المعمل على تمويل مشترك من وحدة إدارة المشروعات (برنامج التطوير المستمر) بوزارة التعليم العالى والجامعة لتأهيل المعمل للاعتماد الدولى وفقا لمتطلبات المواصفات الدولية.

وتقدم الدكتور يحيى زكريا عميد كلية الزراعة، والدكتور رشدي العدوى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على ابو شوشة مدير معمل الهندسة الوراثية وزراعة الانسجة بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، بتوجيه الشكر لرئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، على الدعم المستمر والتشجيع وتذليل كافة العقبات في سبيل الحصول على الاعتماد.

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