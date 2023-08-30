بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. احتفالية كرنفالية لأطفال برج مغيزل بكفر الشيخ| شاهد

نظمت مؤسسة «أبو العينين» للنشاط الاجتماعي والخيري، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية كرنفالية؛ لرسم البهجة والفرحة بين الأطفال، وذلك بمركز شباب برج مغيزل بمحافظة كفر الشيخ.



وسادت أجواء البهجة والسرور والفرحة على وجوه الأطفال، وسط أغانٍ ورقص على أنغام الـ DJ، وجرى توزيع الحلوى والجوائز والأدوات المدرسية على جميع المشاركين في هذه الاحتفالية المبهجة.

وكانت قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، شهدت، اليوم، ضمن مبادرة ستر وعافية، تنظيم قافلة طبية شاملة، أقيمت في الوحدة الصحية بالقرية، شملت الكشف والفحص الطبي والعلاج مجاناً، بمشاركة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، فضلاً عن توزيع كراتين المواد الغذائية للفئات المستحقة.

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