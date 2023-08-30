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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤسسة أبو العينين توزع كراتين المواد الغذائية للفئات المستحقة بكفر الشيخ |شاهد

كراتين مواد غذائية
كراتين مواد غذائية

وزعت مؤسسة «أبو العينين» للنشاط الاجتماعي والخيري، كراتين المواد الغذائية للفئات غير القادرين والأسر الأكثر احتياجاً بقرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

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يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

 

ومن جانبه، وجه أحمد عبده نصار، نقيب عام الصيادين، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة كفر الشيخ، ومن أبناء برج مغيزل، الشكر والتقدير لمؤسسة «أبو العينين» للنشاط الاجتماعي والخيري على الدور الكبير والبارز في تقديم الخدمات الاجتماعية وفي مقدمتها مساهمتها الفعالة والبناءة في توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجاً من الفئات المستحقة بعد إعداد قاعدة بيانات حقيقة بالفئات المستهدفة والأكثر احتياجاً لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

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