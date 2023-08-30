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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤسسة أبو العينين تشارك في قافلة طبية لأهالي برج مغيزل بكفر الشيخ.. شاهد

قافلة طبية
قافلة طبية

شاركت مؤسسة «أبو العينين» للنشاط الاجتماعي والخيري، تحت مظلة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تنظيم قافلة طبية شاملة، بقرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

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يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.


نجحت القافلة في تقديم حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين، شملت تخصصات «الباطنة - الجلدية - أمراض النساء والصحة الإنجابية - الأسنان - الرمد - الأطفال - الأنف والأذن ) للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية و الضغط والسكر، فضلاً عن تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة إلي الكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الانجابية.

وأعرب مواطنو قرية برج مغيزل المستفيدون من خدمات هذه القافلة الطبية عن سعادتهم، موجهين الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ماقدمه للقرية من تنفيذ مشروعات تنموية شاملة بها، ضمن مبادرة حياة كريمة، وموجهين الشكر -أيضاً- للقائمين على التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بما ينعكس بتوفير خدمات متميزة للمواطنين.

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