عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تكثيف الأعمال للانتهاء من المرحلة الأولى لحياة كريمة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن هناك متابعة مستمرة، للمشروعات الجاري إنشاؤها بقرى حياة كريمة بمطوبس، وجاري توصيل الغاز الطبيعي للقرى إضافة لشبكة الاتصالات، وجاري الاستعدادات للمرحلة الثانية التي تضم الحامول ودسوق وكفر الشيخ، وسيدي سالم.

محافظ كفر الشيخ يهنئ الفائز ببطولة كأس مصر للجمباز الفني

اختتام فعاليات ورشة بكفر الشيخ عن دور المرأة والفتاة في النهوض بالمجتمع


جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.


وأضاف محافظة كفر الشيخ، أن مركز الحامول من المراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وكذا التحالف الوطني، بتنظيم قوافل طبية وقوافل ثقافية وتدريبية وحوار وطني، مؤكدا أن محافظة كفر الشيخ تحظى باهتمام القيادة السياسية، في كافة القطاعات، وخاصة قطاع الصحة، فتم إنشاء 4 صروح طبية ببلطيم وقلين وسيدي غازي وبرج البرلس، وجاري الانتهاء من الصرح الخامس، "مستشفى بيلا"، وجاري الانتهاء من إنشاء مركز الأورام، ووصلت نسبة توريد الأجهزة الطبية لـ 70 %، وجاري تطوير شامل لمستشفى الصدر، إضافة لاستئناف الأعمال بمستشفى الرياض بعد إجراء عدة تعديلات مع الاستشاري، كما تشهد جامعة كفر الشيخ، استكمال المنظومة الطبية، بإنشاء مستشفى الطوارئ والأورام بالجامعة ومجمع العيادات، مما يعود على المواطن بمزيد من تقديم الخدمات الطبية المتعددة لهم.
 

 

وأكد محافظ كفر الشيخ، جاري العمل في إنشاء مستشفى مطوبس المركزي، بتكلفة تجاوزت مليار جنيه، على مساحة 12 ألف متر، لخدمة أهالي مركز ومدينة مطوبس، والمراكز المجاورة، طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتضم المستشفى 182 سريرا، و24 حضاناً ، و40 كرسيا، غسيل كلوي، كما يضم المستشفى 5 غرف عمليات، "غرفتي جراحة عامة، وغرفة عمليات متخصصة، وغرفة عمليات عظام، وغرفة عمليات قيصرية"، كما تشمل المستشفى مبنى للعيادات الخارجية، ومدرسة للتمريض.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أن أعمال الإنشاء بدأت في نوفمبر 2020م، ومن المقرر الانتهاء من المستشفى في مايو 2024م، وجاري العمل بمبنى العيادات الخارجية على مسطح 550 مترا، وتجهيز سقف الدور الأول، ونسبة تنفيذ المبنى 35 %، وجاري الأعمال بالمبنى الرئيسي، وجارٍ صب أعمدة وحوائط، الدور الأرضي


وأضاف محافظ كفر الشيخ، توجد خطة طموحة، لتطوير الطرق، وهدفنا الرئيسي الحالي، الانتهاء من المرحلة الأولى من حياة كريمة، والبدء في المرحلة الثانية بالمراكز 4 "كفر الشيخ، الحامول، سيدي سالم، دسوق.

التعليم والطلاب الدكتور عبد الرازق دسوقي الدكتور محمد عبد العال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

40 مليون جنيه| شرط واحد من فتوح للانضمام للأهلي

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يهنئ الفائز ببطولة كأس مصر للجمباز الفني

كفر الشيخ .. استمرار حملات إزالة التعديات وتنفيذ خطة ترشيد الكهرباء

اختتام فعاليات ورشة بكفر الشيخ عن دور المرأة والفتاة في النهوض بالمجتمع

فوز أستاذ بـ هندسة كفر الشيخ بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب

بالمجان.. فحص وعلاج 429 مريضاً ضمن قافلة طبية بكفر الشيخ

للعام الثاني.. زايد الزاهد يفوز ببطولة كأس مصر للجمباز الفني| صور

قومي المرأة بكفر الشيخ يشارك في مبادرة «أنت الحياة» بقرية الزعفران.. صور

تعليم كفر الشيخ: إجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين لوظائف الإدارة المدرسية بالحامول

ترشيحاتنا

المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية يبرز الرؤية المستقبلية ويواجه التحديات بأفكار متطورة

إيرلينج هالاند يخلف محمد صلاح ويفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

تذبذب سعر الذهب في مصر وهذه قيمة عيار 21 الآن

أخبار التعليم| «التعليم العالي» تعلن نتيجة تقليل الاغتراب 2023 عبر هذا الرابط.. إنشاء مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية وتفتح باب التقديم فيها

تأهبا لـ إعصار إداليا.. البحرية الأمريكية تخلي السفن والطائرات من ولاية فلوريدا

موسم كله خناقات.. إعلامي يكشف تفاصيل صادمة بشأن أزمة الأهلي مع الجبلاية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتخطى ربع مليون جنيه .. سعر فستان نانسي عجرم يثير الجدل 

برقم خيالي.. سعر غير متوقع لفستان رشا مهدي في مهرجان القاهرة للدرما

مرض غريب.. معلومات لا تعرفها عن داء الكيسات المذنبة

بعد إعلان انفصالها عن أحمد سعد.. شاهد أبرز إطلالات علياء بسيوني خلال حملها

فيديو

شكرا على أصلك وربنا ينتقم منك.. كواليس طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

الحسناء اللبنانية داليدا خليل تثير الجدل.. هل ارتبطت «قمر بيروت» بـ عمرو دياب؟..فيديوجراف

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ