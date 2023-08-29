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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اختتام فعاليات ورشة بكفر الشيخ عن دور المرأة والفتاة في النهوض بالمجتمع

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ورشة بعنوان "دور المرأة والفتاة في النهوض بالمجتمع" والتي تنفذها إدارة البرلمان والتعليم المدني بقاعة إعداد القادة بالمديرية، بمشاركة عدد 40 فتاة من عضوات مراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة.

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أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المديرية، تولى اهتماماً كبيراً بتطوير قدرات ومعرفة الفتاة والمرأة لدورها الريادي في عملية التطوير والتنمية الشاملة، واقتحام سوق العمل وتولى المناصب القيادية تماشيا مع اهتمام الدولة المصرية نحو تمكين المرأة المصرية.

وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات التي تواجهها، إلا أنها أظهرت ثباتاً وتفوقاً رائعاً وقدرة على مواكبة التحديات وتحقيق نجاحات مبهرة، سواء في دورها في بناء أسرة متماسكة وبناء جيل صالح للمجتمع وتقديم نماذج أجيال ناجحة من أبطال رياضيين، وعلماء، ومبدعين، بالإضافة إلى انخراطها فى العمل العام والأعمال التطوعية المؤثرة بالمجتمع.

وأدار الورشة الدكتورة أميرة عبد النبي، أستاذ مجالات الخدمة الاجتماعية المساعد بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، وتطرقت خلال حديثها لعدة محاور رئيسية أهمها التعرف على أدوار المرأة في المجتمع، والصعوبات التى تواجه تلك الأدوار والمقترحات لمواجهتها، ومعرفة المنظمات والهيئات المجتمعية التى تساعدها على القيام بأدوارها بالشكل الأمثل وقضية التمكين للمرأة من خلال توفير العوامل التى تساعدها على النجاح فى القيام بأدوارها.

واختتمت الورشة بدعوة قدمتها الدكتوره اميرة عبد النبي للفتيات للتعلم دون توقف، للتغلب على الصعاب وتحقيق النجاح، وشهد اللقاء تفاعلاً كبيراً بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، وإشراف تنفيذي محمود الصاوى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية وفريق عمل الإدارة.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب إدارة البرلمان والتعليم المدني إجراء المقابلات الشخصية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الخدمة الاجتماعية الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ المعهد العالى للخدمة الاجتماعية

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