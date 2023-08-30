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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم كفر الشيخ: إجراء المقابلات مع المتقدمين لوظائف الإدارة المدرسية بالحامول وبلطيم

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم، المقابلات الشخصية للمتقدمين على وظائف الإدارة المدرسية «وكيل ومدير مدرسة» لإدارة بلطيم التعليمية ولوظيفة وكيل مدرسة لادارة الحامول، بمقر نقابة المعلمين.
 

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وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شكل لجنة ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة والتنظيم والإدارة ونقابة المعلمين، ومجلس الأمناء، والجهات المعنية، لاختيار الوظائف الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات  التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.

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