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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد مبادرة أنت الحياة بقرية الزعفران .. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، مبادرة "أنت الحياة" بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصري ودعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يأتي ذلك بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ، ومؤسسة حياة كريمة، ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة، وجامعة كفر الشيخ، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبحضور الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة، ومحمد زكي، عضو مجلس النواب، ويونس عبدالرازق، عضوي مجلس النواب، وإشراف العقيد أسامة الدسوقي، مدير مكتب حياة كريمة بكفر الشيخ، والدكتور إسلام جبر، المنسق العام لـ"حياة كريمة"وعصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول.

وناقش محافظ كفر الشيخ، المستفيدين من المبادرة من السيدات والفتيات والأطفال والشباب، مشيداً بإقبال سيدات من كبار السن على فصول محو الامية بالمبادرة، إضافة لتعلم الفتيات الأشغال اليدوية والحرف المتعددة، مؤكدات أنهن يتبين مشروعات خاصة بهن.

 

كما استمع محافظ كفر الشيخ من الأطفال عما يعرفونه عن حياة كريمة، واستمع لأصوات متميزة في التلاوة والتواشيح من الطلاب والطالبات، كما تابع توزيع المساعدات الموزعة على الأسر المستحقة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة قدمت خلال 3 أيام، العديد من الأنشطة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منها أنشطة توعوية للأطفال والسيدات والكبار وقوافل طبية وبيطرية وتوعوية، إضافة لأنشطة ترفيهية ورياضية للأطفال، وملتقى التوظيف للشباب، وخدمات استخراج الرقم القومي، وامتحانات محو الأمية للكبار، و تدريبات حرفية ومهنية، ومسرح للأطفال وورش الحكي، ومبادرة اتكلم هنسمعك لدعم الصحة النفسية، وومساعدات للغارمين، وغيرهم من الأنشطة المتعددة.

ووجه محافظ كفر الشيخ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على إطلاقه المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدًا أنَّها ستُحقِّق للأجيال الحالية والمقبلة كل متطلبات الحياة العصرية والكريمة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، كما وجه الشكر لمؤسسة حياة كريمة، ومسئوليها في المقر الرئيسي بالقاهرة، وبمحافظة كفر الشيخ، على الحملات والمبادرات المتعددة التي تقدمها المؤسسة، لمساعدة أهالي مراكز وقرى كفر الشيخ، سواء قوافل طبية أو بيطرية أو توعيوية، وتقدينم مساعدات متعددة، إضافة لأنشطة مختلفة.

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التربية والتعليم الخدمات المقدمة الدكتور عبدالرازق دسوقي الشباب والرياضة الطلاب والطالبات اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ المجلس القومى للمرأة برامج الحماية الاجتماعية برامج الحماية بمحافظة كفر الشيخ بناء الإنسان المصري تحسين الخدمات جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين جامعة كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ طلاب والطالبات عبدالرازق دسوقي

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