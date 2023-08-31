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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يوجه بتنفيذ برامج الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنفيذ برامج الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024، بمد وتدعيم شبكات الكهرباء، ورصف الشوارع داخل المدن، ورصف طرق محلية، وتوريد آلات ومعدات لتطوير منظومة النظافة العامة، والانتهاء من إنشاء الكباري المدرجة بالخطة بعدد 5 كباري، لتيسير الحركة المرورية وفك الاختناقات داخل المدن.

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جاء ذلك بحضور بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وخالد المنياوي، مسئول الخطة الاستثمارية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزرات، وقيادات جميع القطاعات بالمحافظ، وجميع جهات الولاية.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، بالانتهاء من تطوير عدد من المباني الحكومية وخاصة المراكز التكنولوجية لتقديم الخدمات للمواطنين، مشدداً على تنفيذ جميع برامج وبنود الخطة الاستثمارية، والمتابعة المستمرة كل 15 يوماً للوقوف على معدلات التنفيذ، لرفع مستوى الخدمات، والوصول لرضا المواطنين، وسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في برامج التنمية المحلية، لرفع مستوى الخدمات التي تقدم لمواطني المحافظة.

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الخطة الاستثمارية للعام المالي الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 السكرتير العام للمحافظ السكرتير العام للمحافظة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المراكز التكنولوجية جمال نور الدين جامعة كفر الشيخ

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