كفر الشيخ .. إزالة فورية لـ 5 حالات تعدٍ في الحامول| صور

تمكنت حملات الوحدات المحلية لمركز ومدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، من إزالة فورية لـ 5 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، وجرى تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات عصام القصيف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف، وإزالة أي تعدٍ في مهده.



وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شدد على إزالة التعديات في مهدها، مؤكداً أن التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر ولن يسمح به، وسيتم إزالة أي تعدٍ فوراً في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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