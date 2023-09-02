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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إزالة 6 حالات تعدٍ على أملاك الدولة في كفر الشيخ

إزالة تعديات
إزالة تعديات

تمكنت حملة الوحدة المحلية بمدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، من إزالة 6 حالات تعدٍ  على أملاك الدولة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

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وترأس سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة البرلس، حملة إزالة التعديات، رافقه خلالها نواب رئيس المدينة، وإدارة الإزالات والتعديات.

 

ونجحت الحملة في إزالة 6 حالات تعدٍ على أراضي الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ تنفيذاً لتوجيهات محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات يوميا، لمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

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